Ieri pomeriggio i Carabinieri a seguito di attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà un 67enne del posto per “lesioni personali”. A seguito di un diverbio per futili motivi l’uomo ha spintonato una sua vicina 81enne, facendola rovinare a terra. La donna soccorsa dal personale del 118 intervenuto sul posto veniva trasportata presso l’Ospedale di Alatri ove veniva refertata con numerose fratture, con prognosi di giorni 30. I Carabinieri, subito giunti sul posto, hanno individuato l’autore dell’insano gesto grazie alle varie testimonianze raccolte.

Redazione Alatri