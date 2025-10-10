Antidroga nelle scuole, in Ciociaria controlli a tappeto

Prende il via, da Sora, il progetto ministeriale “Scuole sicure” per prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. In quest’ottica, nella mattinata di ieri, come disposto dal Questore della Provincia di Frosinone, la zona del Sorano è stata interessata da

servizio straordinario di ordine e sicurezza, anche con finalità di polizia giudiziaria e di controllo del territorio, per contrastare comportamenti illeciti nelle adiacenze dei plessi scolastici. Il personale del locale Commissariato di Sora, coadiuvato da unità cinofila antidroga di Nettuno, con il cane “ISCO”, ha attenzionato oltre ad alcuni istituti della città volsca anche quelli insistenti nel comune di Arpino. I servizi hanno interessato anche le zone di arrivo e di partenza di mezzi pubblici utilizzati dagli studenti. Ulteriori servizi legati al progetto verranno svolti in futuro ed interesseranno anche altre realtà territoriali della provincia.

Redazione Digital