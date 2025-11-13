Antidroga nelle scuole, in Ciociaria controlli a tappeto

Nell’ambito del progetto dipartimentale “Scuole sicure”, finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, la città di Sora è stata interessata da servizio straordinario di ordine e sicurezza, anche con finalità di polizia giudiziaria e di controllo del territorio. Come disposto dal Questore della Provincia di Frosinone, dott. Stanislao Caruso, per tale servizio, è stato impiegato personale del Commissariato di Sora con la preziosa collaborazione di un’unità cinofila antidroga di Nettuno. Gli operatori nel corso delle attività, controllavano, in prossimità di un istituto scolastico, due giovani fratelli a bordo di una minicar, successivamente trovati in possesso di sostanza stupefacente di tipo hashish ed un coltello a serramanico. Nella circostanza gli agenti decidevano di effettuare una perquisizione domiciliare presso la loro abitazione, che dava esito positivo. Infatti nella rispettiva stanza veniva rinvenuto altro hashish per oltre 18 grammi e banconote per un valore complessivo di 200 euro. Per i due scattava la denuncia. A Fiuggi, nell’ambito dello stesso progetto, invece, nelle adiacenze di uno dei due istituti scolastici controllati sono stati rinvenuti 4 involucri, contenenti stupefacente, derivato dalla canapa indiana, per un peso complessivo di un grammo. Le persone identificate sono state circa 400 mentre è stata verificata la regolarità di 63 veicoli. Nei citati servizi, il personale del Commissariato di Fiuggi è stato coadiuvato da due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e da unità cinofila antidroga di Nettuno. Ulteriori servizi verranno programmati per le prossime settimane ed interesseranno anche altre realtà territoriali della provincia.