Anti-climate change, ecco il corso per esperti di edifici carbon free

In Italia è stato stimato che circa il 70-75% del patrimonio edilizio è stato costruito prima del 1990, ed è quindi antecedente alle norme energetiche moderne (Legge 10/1991). Ridurre l’impatto climatico degli immobili è una delle sfide più urgenti per il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di energia e clima. Oggi, infatti, riscaldamento e raffrescamento rappresentano circa il 40% del consumo energetico globale e il 36% delle emissioni di gas serra. Una quota significativa che rende indispensabile accelerare l’adozione di tecnologie in grado di decarbonizzare il carico termico degli edifici, soprattutto per quelli esistenti e vincolati. Da questa esigenza, nasce il primo corso regionale per le soluzioni “anti-climate change” per formare tecnici esperti in grado di offrire soluzioni in linea con le nuove norme per l’efficientamento energetico. Una vera e propria esposizione di sistemi e soluzioni all’avanguardia per la decarbonizzazione sarà di scena venerdì 21 novembre a partire dalle ore 14:00 presso Villa Gens Camuria (Camerano, AN). L’iniziativa dal titolo. “Il ruolo delle pompe di calore nella climatizzazione degli edifici: il nuovo sistema WLHP per la riqualificazione dell’esistente”, promosso da Innova, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona, ha l’obiettivo di approfondire le potenzialità delle pompe di calore, riconosciute come una delle soluzioni più efficaci per ridurre le emissioni, e di esaminare le condizioni che ne consentono una più ampia diffusione anche negli edifici esistenti e vincolati, dove le complessità impiantistiche rappresentano spesso un ostacolo. A portare un contributo autorevole sarà Norbert Lantschner, divulgatore scientifico, ideatore del progetto CasaClima e Ambasciatore della Carta della Terra delle Nazioni Unite, da sempre in prima linea nel promuovere una cultura dell’abitare sostenibile. Inoltre, Ilario Zanetti, responsabile prevendita Innova, illustrerà il nuovo sistema vincitore del premio ehpa 2023 come miglior pompa di calore nel settore decarbuilding, una soluzione progettata per la riqualificazione degli impianti termici senza interventi invasivi sulle reti di distribuzione.

Redazione Digital