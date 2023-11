Annullate tutte le udienze, Papa Francesco sottoposto a Tac in ospedale

«Le udienze del Santo Padre previste per sabato mattina sono state annullate per via di un leggero stato influenzale». Lo ha comunicato la Sala stampa

della Santa Sede. Nel primo pomeriggio, inoltre, il Pontefice «si è sottoposto a una Tac all’ospedale Gemelli Isola a Roma, per escludere il rischio di complicazioni polmonari. L’esame ha dato esito negativo e il Papa è rientrato a Casa Santa Marta». Tra le udienze in programma, Papa Francesco oggi avrebbe dovuto ricevere alle 10 il presidente della Repubblica del Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embalò. Domenica Francesco dovrebbe guidare la recita dell’Angelus e mercoledì, come di consueto, l’udienza generale. Papa Francesco era apparso già un po’ raffreddato. La scelta di annullare le udienze e fare ulteriori accertamenti dovrebbe essere dettata solo dalla prudenza: venerdì prossimo il Pontefice andrà a Dubai per partecipare alla Cop28 (la Conferenza annuale Onu sul cambiamento climatico) e non si vuole rischiare di dover annullare il viaggio. Il Pontefice dovrebbe rientrare domenica 3 dicembre. Intanto è stato reso noto che Papa Francesco andrà in visita a Verona il 18 maggio del prossimo anno. Come spiegato dal vescovo Domenico Pompili, il Pontefice parteciperà ad una grande manifestazione per la pace, in programma all’Arena di Verona con il coinvolgimento non solo della comunità religiosa, ma anche di tutte le associazioni e dei movimenti pacifisti. La visita del Santo Padre prevede anche una visita al carcere con il pranzo insieme ai detenuti. Infine Papa Bergoglio celebrerà la Messa allo stadio Bentegodi. L’ultima visita di un pontefice a Verona risale al 19 ottobre 2006, con Benedetto XVI che partecipò al Convegno Cei. corriere.it