Annullata la Festa dell’olio 2-3-4 ottobre 2021. “La Festa dell’olio deve essere un evento bello, pieno di gente, per fare comunità oltre che per onorare uno dei prodotti d’eccellenza del nostro territorio – hanno affermato gli organizzatori dell’associazione ‘San Filippo Terra Nostra’ – Le condizioni particolari che stiamo vivendo avrebbero impedito alla Festa dell’olio di essere l’evento che ci eravamo preposti da realizzare. La lotteria si svolgerà comunque il giorno 8 dicembre. Ringraziamo quanti hanno voluto collaborare all’organizzazione dell’evento in attesa comunque di poter tornare a festeggiare insieme”.

Redazione Anagni