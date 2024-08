Annega in mare, giovane muore in vacanza con gli amici

Tragedia a Rimini all’altezza dei bagni 91 e 92. Un ragazzo di 14 anni originario della Polonia e in vacanza con gli amici di una comitiva scolastica e due accompagnatori maggiorenni è morto in mare nel primo pomeriggio di mercoledì 22 agosto, stando a quanto si apprende per annegamento. Il cadavere è stato recuperato in mare da un bagnino di salvataggio dopo che gli amici lo avevano cercato a lungo. Pochi minuti prima del ritrovamento la Publiphono, la radio delle spiagge riminesi, aveva diramato un messaggio lungo tutta la costa della città per segnalare la scomparsa del ragazzo, descrivendone fattezze e costume.

Stando alle testimonianze raccolte dalla Capitaneria di Porto che sta indagando sul caso, verso le 13.30 la comitiva era in acqua per un bagno, quando è stato richiesto da alcuni di loro l’intervento dei bagnini di salvataggio. Tre ragazzini sono stati recuperati e portati in salvo. Mancava però all’appello un quarto giovane – la vittima – di cui si erano perse le tracce. Per trenta minuti dalle 13.30 alle 14 sia gli amici che i bagnini lo hanno cercato, anche con il supporto dei messaggi radio della Publiphono. Poi alle 14 il cadavere è affiorato nelle acque antistanti i bagni 91 e 92. A recuperarlo è stato un marinaio di salvataggio. Una volta riportato a riva gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’adolescente dopo aver tentato invano di rianimarlo. corriere.it