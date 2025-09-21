Andata e ritorno a nuoto dalla Sardegna alla Corsica, è il terzo uomo al mondo

Un anno fa aveva compiuto la traversata delle Bocche di Bonifacio, dalla Sardegna alla Corsica, in cinque ore e con settemila bracciate. Ora Riccardo Piccolo , 40 anni, autista di pullman originario di Villafranca Padovana e residente a Grisignano di Zocco, ha raddoppiato l’impresa: andata e ritorno in 9 ore, 10 minuti e 17 secondi, diventando il terzo uomo al mondo a coprire a nuoto i 34,4 chilometri che separano le due isole. Preparata per mesi, la prova lo ha visto consumare 5.378 calorie, mantenere una frequenza cardiaca media di 133 battiti e una media di 31 bracciate al minuto. «È un sogno che si avvera – ha raccontato emozionato – mi dicevano che ero pazzo, invece oggi festeggio un traguardo incredibile». Già a giugno aveva tentato la doppia traversata, bloccato però da un problema burocratico. Stavolta, grazie al meteo favorevole e al supporto del barcaiolo che lo ha scortato, ha centrato l’obiettivo: «Stare così tanto in mare ti fa sentire parte di un ecosistema. Non dimenticherò mai questa sensazione di benessere nonostante la fatica». corriere.it