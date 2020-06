“Saluto con soddisfazione la nomina dell’amica Sonia Ricci quale presidente regionale di Anbi Lazio. Auguro i migliori auspici a Lei e tutta la struttura. Con il sistema Anbi, in questi mesi trascorsi, stiamo lavorando a progetti comuni. Le strutture industriali del Lazio, infatti, per diverse ragioni e in molteplici ambiti, interfacciano anche le strutture dei consorzi di bonifica – ha affermato il presidente del Consorzio Industriale Asi, Francesco De Angelis – I cambiamenti climatici così come la salvaguardia ambientale e idrogeologica, si devono combattere in sinergia con concrete azioni di concertazione. Su questi temi grazie all’investitura di Sonia Ricci e all’ottimo lavoro svolto in questo ultimo anno dal direttore regionale di Anbi Lazio, Andrea Renna, dobbiamo caratterizzare strategie e progettualità. Un grazie anche all’Avv. Luciana Selmi per il lavoro svolto e lasciato in eredità a Sonia Ricci. Dare continuità a percorsi virtuosi e “di sistema” rappresenta la chiave di lettura che si deve dare ed applicare nella direzione di attrarre importanti finanziamenti ministeriali per sicurezza idraulica e per l’irrigazione. Come sistema industriale del Lazio – conclude – proporrò una intesa che miri a dare la giusta importanza riguardo le tematiche ambiente convinto come sono che siano utili sia in ottica di prevenzione delle esondazioni che immagazzinamento di risorsa idrica”.

Redazione Digital