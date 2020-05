Il prossimo 13 maggio riprenderà regolarmente il mercato settimanale del mercoledì con alcune prescrizioni rispondenti alle norme governative e regionali per il contrasto dell’emergenza coronavirus. Il mercato settimanale del mercoledì è consentito per la sola vendita di generi alimentari e prodotti agricoli da parte dei titolari di posteggio per le suddette merci. Il mercato settimanale del mercoledì si svolgerà solo in Piazza Cavour. Tutte le norme per garantire la sicurezza e la distanza interpersonale vanno tassativamente rispettate sia da parte dei venditori che da parte degli avventori.

Redazione Anagni