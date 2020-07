Procedono i lavori su Via Casilina iniziati lunedì in tarda serata ad opera dell’ANAS. L’opera di rifacimento del manto stradale si svolge solo nelle ore notturne per non arrecare danno alla circolazione del popoloso quartiere di Osteria della Fontana, dei suoi abitanti e dei suoi commercianti. “I lavori sono iniziati proprio come ci era stato assicurato dall’ANAS cui l’Amministrazione aveva segnalato le criticità in materia di percorribilità e sicurezza di Via Casilina – ha affermato il sindaco Daniele Natalia – Gli anagnini aspettavano da anni un intervento del genere su una delle strade più importanti e trafficate della città. Lavori così importanti non possono che aprire una fase nuova per Osteria della Fontana, il quartiere che ha conosciuto più di altri la crescita urbanistica degli scorsi anni ma che è stato troppo spesso trascurato dalle amministrazioni comunali. Nei prossimi mesi Osteria della Fontana sarà interessata da interventi programmati dall’Amministrazione Comunale nel rispetto di quanto assicurato ai cittadini non solo durante la campagna elettorale ma anche in questi primi due anni che sono serviti sostanzialmente alla programmazione anche di questi lavori”.

Redazione Anagni