Anagni, rassegna d’arte ecco la mostra di Lucia Flego

“Presso le sale del Polo Museale MACA di Anagni, il prossimo 13 settembre alle 17.00 si inaugurerà la mostra personale dell’artista Lucia Flego, dal titolo “Not words in the wind”, a cura di Alberto Molinari e Carlo Ciccarelli, con intervento critico di Gianni Garrera. La mostra è organizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale Las Mariposas di Anagni. L’artista Lucia Flego nasce a Trieste e vive e lavora tra Udine e Trieste. È un’artista visiva. La sua produzione artistica, ampia e diversificata, si caratterizza per la continua ricerca e sperimentazione, orientata alla comunicazione visiva attraverso diversi linguaggi: pittura, fotografia, installazioni, video, fashion e fiber art, scienza e robotica. Le sue opere hanno ottenuto riconoscimenti a livello nazionale e internazionale ed esposte in mostre e musei in Francia, Germania, Belgio (opera iconica della Biennale), Portogallo, Malta, Romania, Croazia, Grecia, Turchia, Macedonia, Spagna, Finlandia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Colombia, Canada, Corea del Sud, Messico e Argentina”.

Redazione Digital