In memoria di Danilo Vecchi, scomparso lo scorso anno, la sua famiglia ha donato alla città di Anagni un defibrillatore installato questa mattina in Piazza Dante. “Anagni è una città cardioprotetta – ha affermato il sindaco Daniele Natalia – La donazione di un defibrillatore installato in Piazza Dante in memoria di Danilo Vecchi, da parte della sua famiglia, sta a confermarlo.Per le norme anti-Covid non ho potuto prendere parte alla cerimonia di installazione del defibrillatore di questa mattina ma con il pensiero sono stato presente anche a nome di tutta la città. Che questo defibrillatore sia monito di prevenzione e salvaguardia della salute di ogni cittadino. Il defibrillatore di Piazza Dante va ad aggiungersi a quelli installati in vari punti della città. Grazie alla famiglia Vecchi per questo dono prezioso”.

Redazione Anagni