Considerata l’opportunità di attuare un ricambio nella gestione politico-amministrativa e dare nuovo slancio all’attività dell’Amministrazione Comunale, il Sindaco Daniele Natalia ha provveduto nella mattinata di oggi, con appositi Decreti Sindacali, a revocare deleghe e subdeleghe ad Assessori e Consiglieri Comunali.Contestualmente le deleghe alla nuova Giunta Comunale sono state assegnate come segue:

• Vittorio D’Ercole: Vice-Sindaco, Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente, Pubblica illuminazione.

• Giuseppe De Luca: Bilancio, Tributi, Contenzioso, Assicurativo, Politiche per i Bandi Europei, Finanziamenti, Politiche Giovanili.

• Valentina Cicconi: Project Financing, Trasporto Locale, Rapporti con il Gestore Idrico Integrato, Industria, Reti Infrastrutturali.

• Floriana Retarvi: Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica, Promozione Prodotti Tipici, Demanio, Attività Agricole, Attività Artigianali, Patrimonio.

• Carlo Marino: Cultura, Turismo, Spettacolo, Rapporti con Enti operanti nel mondo della Cultura e della Formazione, Commercio.

In giornata il Sindaco conferirà anche le subdeleghe ai Consigilieri Comunali.

