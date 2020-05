«Dopo una lunga trafila burocratica finalmente possiamo dire con certezza che questa settimana partiranno i lavori al campo di calcio, uno degli obiettivi di questa Amministrazione – hanno affermato il sindaco Daniele Natalia e l’assessore allo Sport Jessica Chiarelli – Aprire un cantiere di questa importanza è un bel segnale da dare proprio all’inizio di questa “fase 2”, la dimostrazione che l’azione amministrativa non si è fermata a causa del Covid-19 e che, anzi, prosegue spedita. Purtroppo i tempi della burocrazia e quelli “percepiti” dall’opinione pubblica non viaggiano di pari passo, molto spesso si pensa che si possa ottenere tutto e subito senza considerare il lavoro che c’è dietro o le norme che regolano la complessa macchina dei lavori pubblici. Adesso però possiamo finalmente dare alla città la risposta che attendeva con l’ammodernamento di uno degli impianti sportivi principali di Anagni e le altre opere di “contorno” nella stessa zona che rispondono alla precisa esigenza di aumentare i servizi offerti dall’Amministrazione non solo ai propri cittadini ma anche a chi viene da fuori. Possiamo dire che lo stadio sia un’opera che può contribuire a mettere a sistema l’attività agonistica con il turismo sportivo e che garantisce alla città un impianto moderno in linea con gli attuali standard. I fatti e non le parole sono la cartina al tornasole dell’azione efficace di una Amministrazione che procede per la sua strada e rispetta il proprio programma che è poi quello che i cittadini hanno scelto al momento delle elezioni».

Redazione Anagni