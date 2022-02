Anagni, l’ex Supercinema acquistato dal Comune “Spettacoli e concerti”

Formalizzata, dinanzi al segretario generale del Comune, l’acquisizione al patrimonio comunale del cinema-teatro ex “Supercinema” di Via Sotto la Piazza. L’acquisizione del cinema-teatro, sito a pochi passi da piazza Cavour, era stata votata nel consiglio comunale dello scorso 23 dicembre ed oggi, con la firma dell’atto di cessione, il Comune ne è diventato proprietario.

«Il gesto di grande generosità della famiglia Tavani, rappresentata dai signori Mario, Massimo e dalla madre Rosa Frattali, nonché il prezioso contributo della famiglia del sig. Giuseppe Roiati, ha permesso la concretizzazione della donazione del cinema-teatro al Comune di Anagni, e questo è stato apprezzato da tutta la comunità cittadina. Vogliamo ringraziare tutti loro non solo a nome dell’Amministrazione ma anche della città di Anagni. Immediatamente ci attiveremo per avviare l’iter di ristrutturazione per utilizzare la struttura a fini culturali e sociali, dotando finalmente la città di un luogo consono ad ospitare spettacoli, concerti ed altri eventi di tipo culturale e socio-aggregativi. L’amministrazione era conscia della mancanza di una struttura, quale un cinema-teatro, necessaria per ottimizzare la fruizione delle iniziative socio-culturali. Oggi finalmente colmiamo questo vuoto con l’acquisizione dell’ex “Supercinema”. Crediamo di interpretare il pensiero diffuso della cittadinanza dicendo che da oggi, grazie alle famiglie Tavani e Roiati, la cultura e le attività sociali possono avere anche in questo luogo la loro “casa naturale”, per di più in un luogo storico, conosciuto e ricordato con affetto da parte di tanti anagnini».

Redazione Anagni