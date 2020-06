“In merito alle richieste di alcuni cittadini ci teniamo a specificare che i parcheggi con strisce rosa di cortesia per le donne in gravidanza non sono stati eliminati ma verranno spostati – ha affermato il sindaco Daniele Natalia – Il motivo è molto semplice: l’amministrazione ha ritenuto che a lato di un incrocio stradale quei parcheggi non fossero funzionali allo scopo per i quali sono stati pensati e cioè fornire non solo un posto auto riservato ma anche di poter in tutta comodità scendere e salire dall’automobile. Abbiamo quindi deciso di razionalizzare la posizione dei “posteggi rosa” per dare alle future mamme un servizio ancora migliore, un servizio che noi riteniamo primario.Ci tengo inoltre a sottolineare che per la prima volta ad Anagni, con l’interessamento del comandante della Polizia Locale Roberto Necci e del consigliere subdelegato alla P.L. Umberto Quarmi, abbiamo pensato anche ai motociclisti con appositi parcheggi. Una categoria, quella dei bikers, sempre esclusa dalla possibilità di avere propri spazi di sosta ed a cui finalmente si è data la necessaria attenzione”.

Redazione Anagni