Gli organizzatori della mostra “Regula non bullata 1221 – 2021”, in corso nel museo del Palazzo di Bonifacio VIII ad Anagni, parteciperanno all’udienza generale di Papa Francesco in programma mercoledì 24 novembre. Un’altra tappa del percorso avviato lo scorso 29 giugno con l’inaugurazione della mostra, promossa dalla Congregazione delle Suore Cistercensi per celebrare gli 800 anni della Regola di San Francesco di Assisi, che contiene le bolle dei quattro Papi anagnini custodite in vari archivi ecclesiastici e pubblici italiani.

Nell’ambito della mostra, ogni mese sono stati realizzati eventi che hanno riscosso notevole successo di pubblico. Tra essi, il concerto della Cappella musicale della Basilica Papale di San Francesco di Assisi, il musical “Forza venite gente” di Michele Paulicelli, le visite guidate alla statua di San Magno custodita nel Palazzo di Bonifacio VIII e nella chiesa di San Pietro in Vineis, la lezione di realizzazione degli affreschi digitali in collaborazione con il convitto “Principe di Piemonte” di Anagni e il pellegrinaggio a San Giovanni in Laterano e al Santuario del Divino Amore.

Quest’ultimo, l’iniziativa più recente, ha permesso ai partecipanti di visitare la tomba del pontefice anagnino Innocenzo III, il primo ad approvare la Regola Francescana anche se solo verbalmente (da qui la dicitura “regula non bullata”). Ora è in programma l’udienza generale dal Papa, mentre a dicembre saranno realizzate altre iniziative legate al periodo festivo di fine anno, con sorprese anche per i bambini.

Redazione Anagni