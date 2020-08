L’Amministrazione Comunale di Anagni finanzia chi intenda organizzare e gestire un centro estivo per minori di età compresa tra i 3 ed i 16 anni sul proprio territorio comunale nel periodo compreso tra il mese di agosto ed il 30 settembre. A renderlo noto è il consigliere comunale subdelegato ai Servizi Sociali Danilo Tuffi che afferma: «L’Amministrazione Natalia grazie ad un finanziamento regionale sosterrà progetti relativi all’organizzazione e gestione di centri estivi dedicati ai minori. I termini del bando sono: 2 settimane di durata minima del progetto; almeno 3 giorni settimanali d’apertura del centro; minimo 4 ore giornaliere di apertura comprensivi di servizio mensa; attività divise per fasce d’età 3-5 anni e 4-16 anni. Questo bando è chiaramente rivolto ad operatori del settore; abbiamo ritenuto necessario infatti consentire a quanti si occupano dell’intrattenimento e della custodia dei bambini e degli adolescenti di svolgere il proprio lavoro con la sicurezza di avere le spese coperte dall’Amministrazione Comunale. Sostenere i centri estivi, invitare all’apertura di nuove realtà di questo tipo, significa anche dare un aiuto fattivo a tante famiglie che, in una estate nella quale si lavora a pieno ritmo, molte volte esiste il problema di dove lasciare i propri bambini, con questo provvedimento abbiamo provato a colmare questa mancanza». L’avviso pubblico e la relativa modulistica sono consultabili e scaricabili all’indirizzo https://www.comune.anagni.fr.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_529_0_6.html

Redazione Anagni