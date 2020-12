“A tutti i nostri concittadini voglio augurare di trascorrere un sereno e felice Natale – ha affermato il sindaco Daniele Natalia – Un augurio che quest’anno assume un significato particolare, perché il Natale 2020 è quello in cui non potremo riunirci in famiglia e con le persone care, dovremo accettare forti limitazioni e sarà difficile per tutti. La condivisione è un valore imprescindibile, è parte integrante della nostra cultura così come l’abitudine di condividere i bei momenti e ora questo non è possibile.La pandemia ci ha messo tutti a dura prova, dal punto di vista economico e lavorativo sicuramente ma anche, e questo è stato il vero dramma, umano. Tante certezze sono vacillate e la realtà che conoscevamo è sembrata crollarci sotto i piedi. Eppure siamo ancora qui e stasera ci siederemo a tavola come sempre, sentendoci vicini anche se fisicamente lontani, perché il Natale lo vivremo con la stessa “potenza” di sempre, se non di più, e con la bellezza che s’accompagna sempre alle occasioni in cui il cuore batte di più. Auguri anagnini, con sincero affetto”.

Redazione Digital