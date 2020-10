Il 18 ottobre alle ore 17:30 presso la Sala della Ragione del Palazzo comunale di Anagni appuntamento con il cinema: verrà proiettato il film “18 regali” in occasione della prima edizione di “Cinema in Rosa”, evento organizzato dall’Amministrazione Comunale di Anagni e dalla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). Per il rispetto delle norme anti-Covid l’ingresso alla Sala della Ragione sarà contingentato ed avverrà solo su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni si possono chiamare i numeri 0775730640 e 3405281214 (anche WhatsApp).

«Da quando l’Amministrazione del sindaco Natalia è entrata in carica, si è sempre data grande attenzione alla tematica della prevenzione e del contrasto dei tumori, con particolare riguardo per quello del seno – ha affermato Jessica Chiarelli, assessore allo Sport e Tempo Libero – Ottobre è il “mese rosa” dedicato alla diffusione della conoscenza sul tema del tumore ed alle campagne comunicative in favore della prevenzione cui il Comune di Anagni ha aderito concretamente. Quest’anno, assieme a Veronica Save Sardaro, abbiamo scelto il cinema come strumento preferenziale per la diffusione di questo messaggio così importante. Del resto anche la pellicola scelta, “18 regali”, è in grado di dare emozioni ma anche di far riflettere, a maggior ragione perché il film è tratto da una storia vera».

«Grazie alla collaborazione con il mondo associativo, in questo caso con la LILT, il Comune di Anagni ha come obiettivo quello di una sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica sul tema – ha affermato il sindaco Daniele Natalia – Ritengo che “Cinema in Rosa” sia un’iniziativa da sostenere con una partecipazione attiva e, soprattutto, critica ed interessata da parte della cittadinanza. Il cinema è inoltre un mezzo per arrivare letteralmente a tutti; invito chi non potrà essere presente a visionare comunque il film per contribuire al dibattito».

