“A partire da lunedì 18 maggio negli orari 09:00-13:00 e 16:00-20:00 verranno riattivati i pagamenti e gli abbonamenti per i parcheggi di fascia blu in tutte le aree della città ove siano presenti. Gli abbonamenti per il mese di giugno potranno essere effettuati a fine maggio e si darà contezza del giorno e degli orari presso il Comando di Polizia Locale sito in Via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa 1. Gli abbonamenti contratti dagli utenti validi per i mesi nei quali la fascia blu è stata sospesa per ordinanza sindacale, entreranno in vigore a partire dal giorno lunedì 18 maggio, verranno quindi “recuperati” i giorni già pagati. Per ulteriori informazioni si potrà contattare dalle ore 08:00 alle ore 20:00 tutti i giorni il Comando di Polizia Locale al numero 0775726901”.

Redazione Anagni