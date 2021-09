Sono due gli eventi organizzati, per il mese di ottobre, nell’ambito della mostra “Regula non bullata 1221 – 2021” in corso dal 29 giugno nel Museo del Palazzo di Bonifacio VIII di Anagni, curata dalle Suore Cistercensi per celebrare gli 800 anni dell’approvazione della Regola Francescana.

A partire dalle 16 di lunedì 4 ottobre, nel Palazzo papale si esibiranno i cantanti del musical teatrale “Forza venite gente” incentrato sulla vita di san Francesco di Assisi e messo in scena da Michele Paulicelli nel 1981. Verranno eseguiti i principali canti dello spettacolo, considerato il musical più visto in Italia.

Contemporaneamente, Poste Italiane curerà un annullo filatelico speciale dedicato alla mostra “Regula non bullata 1221 – 2021” e realizzato con la collaborazione del Comune di Anagni e di Archeoras. Per l’occasione verranno realizzate due cartoline sul tema della mostra, che contiene la riproduzione di pergamene e bolle pontificie firmate dai quattro Papi anagnini (Bonifacio VIII, Innocenzo III, Alessandro IV e Gregorio IX) custodite in vari archivi pubblici ed ecclesiastici italiani.

Una mostra patrocinata da Regione Lazio, Regione Umbria (assemblea legislativa), Provincia di Frosinone, Comune di Anagni, Città di Assisi, Comune di Spello, Basilica Papale San Francesco e Santuario La Verna.

In occasione dell’esposizione, ogni mese vengono organizzati eventi culturali. A settembre, nella Cattedrale di Anagni, si è tenuto il concerto della Cappella Musicale della Basilica di San Francesco di Assisi diretta da Padre Giuseppe Magrino; ad agosto e settembre sono state molto seguite le visite guidate a San Magno in trono (patrono di Anagni) e nella chiesa di San Pietro in Vineis.

Ad ottobre, nel giorno in cui si festeggia San Francesco, l’annullo filatelico e il concerto di Michele Paulicelli e di alcuni interpreti del musical “Forza venite gente”.

Redazione Anagni