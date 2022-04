Ampliamento cimitero comunale, Boville Ernica costruisce nuove cappelle

Ampliamento e ristrutturazione del cimitero, dopo il bando per la concessione del primo lotto di loculi che è ancora aperto ed ha già trovato numerosissime adesioni da parte dei cittadini, ora c’è anche la possibilità di costruire cappelle. Il Comune, infatti, come spiega lo stesso sindaco Enzo Perciballi, “intende procedere all’assegnazione in concessione, per la durata di 99 anni con possibilità di rinnovo, di cinque aree cimiteriali in cui poter edificare cappelle da 20 posti ciascuna”.

Possono presentare istanza di assegnazione i cittadini italiani, nati a Boville Ernica o residenti nel comune di Boville Ernica da almeno 5 anni, che non siano assegnatari di altri suoli cimiteriali o altre cappelle di famiglia, che dichiarino di impegnarsi a realizzare il manufatto entro e non oltre 36 mesi dalla data di stipula della concessione, si obblighino a realizzare la cappella con le caratteristiche di quelle già esistenti. Le concessioni non possono essere oggetto di trasferimento mediante atti fra vivi. La richiesta potrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Boville Ernica, Via Corso Umberto I n. 2 o in alternativa inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: boville.ernica.fr@pec.it o ancora potrà essere spedita mezzo Raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Boville Ernica – Via Corso Umberto I n. 2 – 03022 Boville Ernica (FR). Sulla busta andrà riportata la seguente dicitura “Bando pubblico per la concessione di area cimiteriale”. Le aree verranno assegnate, anche a più famiglie insieme, secondo la graduatoria redatta da una apposita commissione in ossequio ai criteri previsti dal bando, consultabile sul sito internet istituzionale del Comune al seguente indirizzo: https://www.comune.boville-ernica.fr.it/c060014/zf/index.php/atti-amministrativi/determine/dettaglio/atto/GT0RNe1UBPT0-F.

Conclude il sindaco Perciballi: “Si tratta di un ulteriore tassello inerente al progetto di riqualificazione e ampliamento del cimitero, fortemente voluto dalla nostra Amministrazione, che permetterà anche di dare un nuovo e più funzionale aspetto al camposanto grazie alla realizzazione di nuovi ingressi e del sagrato davanti alla chiesa di San Marco. L’ampliamento del numero dei loculi, inoltre, insieme al nuovo regolamento che abbiamo approvato, darà autonomia al cimitero per i prossimi decenni”.

Redazione Boville Ernica