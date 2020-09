È arrivato in ospedale morto il 21enne di Paliano, deceduto a Colleferro la notte scorsa. Willy Monteiro Duerte sarebbe stato vittima di un’aggressione in largo Oberdan. Indagano i Carabinieri.

“L’omicidio avvenuto questa notte a Colleferro ci lascia senza parole – ha affermato Pierluigi Sanna, sindaco di Colleferro – L’atto gravissimo e le modalità, che se fossero confermate sarebbero inimmaginabili per il nostro territorio, ci sconvolgono e ci riempiono di dolore e rabbia. Sono personalmente in contatto con le forze dell’ordine per avere delle informazioni maggiori e conoscere il nome della vittima, alla cui famiglia ci stringiamo con immensa tristezza”.

“Sconforto e disperazione – ha affermato Domenico Alfieri, sindaco di Paliano – Questo è quello che prova in questo momento la nostra Città per la perdita del nostro Willy. Un bravissimo ragazzo che si è trovato nel posto sbagliato, nel momento sbagliato”.