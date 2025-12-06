Ammazza la nonna a martellate e ferisce il compagno della madre, arrestato

Omicidio a Ostia

. Poco prima delle nove di sabato mattina un uomo di trent’anni ha assassinato la nonna di 80 colpendola ripetutamente con un martello all’interno dell’abitazione della donna in via Giuseppe Molteni in frazione Madonnetta. Sul caso indaga la polizia che ha fermato l’uomo mentre si aggirava per viale Giustiniano Imperatore, vicino alla Garbatella, dopo che era fuggito sul trenino della tratta Roma-Lido.

Quindi è tornato a casa e con le chiavi ha aperto la porta dell’abitazione della nonna che ha selvaggiamente colpito con l’attrezzo fino a ucciderla. Quindi si è dato nuovamente alla fuga ma è stato individuato dalla polizia che ha seguito i suoi spostamenti con il tracciamento satellitare del suo telefonino. Ora si trova in Questura, negli uffici della Squadra mobile per essere interrogato. Al momento si ignora il movente della duplice aggressione. corriere.it