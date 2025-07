Ammazza il padre a coltellate, giovane arrestato dai Carabinieri

Un uomo di 57 anni, Boris Rezzonico, è morto domenica sera accoltellato dal figlio a Luino, città sul Lago Maggiore, in provincia di Varese. L’uomo, cittadino svizzero e domiciliato a Lugano, è morto a seguito delle profonde ferite riportate al culmine della colluttazione con uno dei due figli adottivi, Francesco, in un appartamento di via Vittorio Veneto, in pieno centro città, dove vive l’ex moglie dell’uomo. Il fatto è avvenuto passate le 19: sul posto sono accorsi i carabinieri della Stazione e i colleghi del reparto operativo di Varese che hanno fermato il sospettato, 25 anni, figlio adottivo di origini straniere della vittima. Sul posto erano presenti anche la madre del ragazzo e il fratello. Per il 57enne non c’era più niente da fare; la donna, 58 anni, sotto choc, è stata soccorsa da un’ambulanza della Croce rossa italiana. Il 25enne è stato bloccato dai militari e portato in caserma. Sul posto la squadra dei Rilievi del Nucleo Investigativo di Varese ed il pubblico ministero di turno della Procura di Varese. Sono stati sequestrati un coltello da cucina e gli effetti personali della vittima. Alla lite tra padre e figlio ha assistito anche l’altro figlio adottivo, che ha cercato invano di fermare il fratello. Il 25enne è accusato di omicidio volontario aggravato. Al vaglio dei carabinieri i motivi della lite finita nel sangue. corriere.it