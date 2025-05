Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo a Gaeta

«È con grande entusiasmo che ci prepariamo ad accogliere la tappa della nave Amerigo Vespucci a Gaeta, il prossimo 24 maggio. Questa storica e affascinante imbarcazione, che il 25 e 26 maggio offrirà a tutti la possibilità di salire a bordo, rappresenta non solo il prestigioso simbolo della Marina Militare italiana, ma anche un’occasione unica per valorizzare il nostro straordinario patrimonio culturale e naturalistico». Lo afferma l’assessore al Turismo, Ambiente e Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo. «La presenza di questo affascinante veliero nel golfo di Gaeta, e successivamente dal 28 maggio al 3 giugno a Civitavecchia, sarà un’opportunità imperdibile per attrarre visitatori e per far scoprire una volta di più la bellezza del nostro territorio, dove storia e tradizione si intrecciano in un connubio perfetto e dove il legame con il mondo della navigazione è da sempre molto stretto. Siamo certi che questo evento contribuirà al rilancio del turismo, mettendo in luce le meraviglie di Gaeta e del Lazio. Invitiamo tutti a partecipare a questa celebrazione della nostra storia e del nostro futuro», conclude l’Assessore regionale.

Redazione Digital