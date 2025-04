Amerigo Vespucci a Reggio Calabria, ecco la nave più bella del mondo

La nave scuola della Marina Militare Italiana, Amerigo Vespucci, farà tappa a Reggio Calabria dal 5 al 7 maggio 2025, nell’ambito del suo Tour Mediterraneo 2023-2025. Durante la sosta, il pubblico potrà visitare gratuitamente la nave il 5 maggio dalle 12 alle 21 e il 6 maggio dalle 10 alle 21. Le visite, della durata di circa 25 minuti, sono aperte a tutti previa registrazione nominale sul sito ufficiale del tour. ​In occasione della visita, sarà allestito il “Villaggio Italia”, un’area espositiva che celebra l’eccellenza del Made in Italy attraverso mostre e attività culturali. ​

Il 7 maggio, la nave sosterà al largo di Scilla, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirarla in navigazione. Dopo Taranto, Ortona e Porto Empedocle, l’Amerigo Vespucci sosterà dunque a Reggio Calabria. La nave sarà aperta al pubblico giorno 5 maggio dalle 12 alle 21 e il 6 maggio dalle 10 alle 21. Durante la sua permanenza, la nave sarà aperta al pubblico per visite guidate, offrendo ai cittadini e ai turisti l’opportunità di esplorare una delle navi più affascinanti al mondo.​ Le visite dureranno circa 25 minuti e si svolgeranno unicamente all’esterno dell’imbarcazione, poiché non è consentito l’accesso agli ambienti interni. Durante il percorso, alcuni membri dell’equipaggio saranno a disposizione per rispondere alle curiosità dei presenti e condividere informazioni sul funzionamento e sulla storia della nave. Pur non trattandosi di visite guidate vere e proprie, sarà comunque possibile scoprire molto sul valore e sul ruolo della nave scuola. Il Tour Mediterraneo di Nave Vespucci, con il Villaggio IN Italia, nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto e coinvolge 12 Ministeri. L’iniziativa racconta l’esperienza internazionale del “Tour Mondiale”, che per 20 mesi ha portato l’Italia in 30 Paesi, promuovendo cultura, innovazione, gastronomia, scienza, tecnologia e industria.

