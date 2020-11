“Abbiamo scritto al Ministro della Salute Roberto Speranza, al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, all’Assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato ed al Direttore Generale della ASL Frosinone Pierpaola D’Alessandro specificandogli che il tempo delle prese in giro sull’Ospedale di Anagni è ormai finito – ha affermato il sindaco Daniele Natalia – Il nostro non è un capriccio politico ma il bisogno e la dignità di un intero territorio depauperato negli anni dei servizi essenziali. Ci mobiliteremo assieme al popolo, alle associazioni, a tutte le forze politiche, pronti ad intraprendere qualunque azione perché, l’ho detto, il tempo della diplomazia è finito. Abbiamo inviato contestualmente questa lettera a tutti i parlamentari ed i consiglieri regionali eletti nella nostra Provincia, indipendentemente dal colore politico, e vedremo quanti di loro avranno la volontà di controfirmarla e sostenere Anagni e l’area nord nella giusta battaglia in difesa del diritto alla salute”.

Redazione Anagni

La lettera del sindaco di Anagni