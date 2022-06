Amazon in Ciociaria, Jeff Bezos regala un week end nel Bosco di Paliano

Il Bosco di Paliano e Amazon, presente nella vicina Colleferro con un centro di distribuzione operativo da ottobre 2021, insieme per sostenere la natura e promuovere relax e benessere nel tempo libero all’insegna del green. L’accordo raggiunto tra Amazon e l’area verde inserita nel Monumento Naturale Selva di Paliano e Mola di Piscoli consentirà a tutti di entrare gratuitamente nel querceto secolare nei giorni di sabato 11 e domenica 12 giugno.

Un week-end di fresco, ombra, barbecue e attività per bambini per riscoprire la bellezza della vita all’aria aperta. Per chi vuole, nel Bosco di Paliano troverà anche spettacoli di falconeria, laboratori di apicoltura per grandi e bambini, il tiro con l’arco, le passeggiate a cavallo, il jumping per i bambini e, domenica mattina, uno spettacolo di magia del Mago Dadà. “La scelta di Amazon di regalare a tutti i fruitori un week-end nella natura del Bosco di Paliano testimonia l’attenzione della multinazionale al rilevante pregio naturalistico dell’area protetta” affermano Claudia e Domitilla Ruffo di Calabria. “Quando nascono sinergie tra realtà imprenditoriali per la fruizione eco-sostenibile e consapevole dell’ambiente è sempre una buona notizia per il territorio. Con trenta ombrosi ettari di querce secolari – proseguono – il Bosco permette agli amanti della natura del Lazio e della Campania di vivere il proprio tempo libero in modo green e punta molto sull’educazione dei giovani con attività, laboratori naturalistici e iniziative, tra cui un innovativo campo avventura estivo”.

“Siamo lieti di aver lanciato questa iniziativa rivolta alla comunità, permettendo a chiunque lo desideri di trascorrere una giornata all’aria aperta nel Bosco di Paliano. L’ambiente e la sua salvaguardia sono temi a noi molto cari e con questo weekend nella natura rinnoviamo il nostro impegno verso la sostenibilità”, ha dichiarato Oreste Romanelli, Responsabile del centro di distribuzione di Colleferro. “Nell’ottica di essere l’azienda più orientata al cliente al mondo, l’attenzione nello sviluppare un business sostenibile per i nostri dipendenti, clienti e comunità è massima. La promozione di una cultura ambientale tra i nostri dipendenti sia presso le comunità locali, in stretta sinergia con le amministrazioni pubbliche, è per noi un dovere. Ci teniamo a sensibilizzare le generazioni future, educandole a uno stile di vita attivo, sano ed eco-sostenibile”.

Il Bosco di Paliano è il querceto centenario che si trova nei pressi della Selva di Paliano. L’area naturale è protetta dalla legge regionale, che vi ha istituito un Monumento Naturale. Il Bosco si estende su trenta ettari ombrosi, percorsi da chilometri di sentieri percorribili a cavallo, a piedi e in bicicletta. Cento anni fa fu dono di nozze di Augusto Gazelli dei Conti di Rossana per la figlia Luisa, in sposa al principe Fulco Ruffo di Calabria, Asso dell’aviazione nella Prima Guerra mondiale e Medaglia d’Oro al Valor Militare. Dell’unione fu testimone di nozze Gabriele D’Annunzio. Oggi, un secolo dopo, il Bosco è un querceto votato alla green economy. Ospita eventi, mostre e festival e dal 14 giugno sarà aperto tutti i giorni a chi cerca ombra, fresco e tranquillità. Il 25 giugno sarà il palcoscenico del Festival del Benessere e, in estate, della Festa del Magreb. Particolarmente apprezzato dalle famiglie e dalle scuole, il Bosco di Paliano ha permesso a duecento studenti di provare l’esperienza dell’ascesa in mongolfiera. In estate sarà l’ambiente adatto dell’Adventure Camp, un campo formativo estivo per i bambini, all’insegna della vita all’aria aperta.

Amazon sostiene tutto questo, offrendo a tutto il pubblico l’ingresso gratuito per un intero week end. Per altre informazioni e prenotazioni, si può consultare il sito ilboscodipaliano.it. Il Bosco è in via Palianese sud, a 3 chilometri dal casello autostradale di Colleferro.

Redazione Digital