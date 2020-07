Ancora sbarchi in serie a Lampedusa, alle prese da giorni con flussi continui di migranti su piccole imbarcazioni che partono dalla Tunisia. In 26 sono arrivati indisturbati direttamente sull’arenile dell’Isola dei Conigli, la spiaggia più rinomata, tra i turisti increduli che facevano il bagno nelle acque cristalline. Pochi attimi dopo una motovedetta della Guardia costiera ha raggiunto l’imbarcazione, mentre da terra una camionetta della polizia portava nell’hotspot i passeggeri freschi di sbarco. Nel giro di 20 minuti sono arrivati in punti diversi dell’isola altre due imbarcazioni, con 66 persone a bordo in totale. Nelle prime ore del mattino altre sette navi avevano sbarcato 45 tunisini, tre delle quali arrivate direttamente a riva. Il centro di accoglienza in contrada Imbriacola è arrivato ad ospitare quasi mille persone su una capienza di 192. In mattinata 216 sono stati trasferiti nei Cara siciliani e non solo. corriere.it