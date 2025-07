Alta velocità, in Ciociaria nuova stazione e collegamento diretto con Roma

Stazione Tav Ferentino-Supino: oggi la riunione nella sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti convocata dal vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini incentrata sulla fattibilità della nuova fermata dell’Alta Velocità nel territorio del frusinate lungo la linea storica Roma-Napoli via Cassino. Insieme ai rappresentanti di Ferrovie dello Stato hanno partecipato Nicola Ottaviani, segretario V Commissione Camera; Riccardo Mastrangeli, sindaco di Frosinone; Corrado Savoriti, presidente Unindustria Frosinone e componente Consiglio Generale Confindustria; Maurizio Stirpe, past president Confindustria; Alessandro Casinelli, presidente Federlazio salute; Massimiliano Iannucci, direttore Federlazio sede Frosinone; e Alessandra Romano, Antonella Valleriani e Roberto Cecere di CISL. “La valutazione economica del sito per la Nuova Stazione Alta Velocità di Frosinone-Ferentino-Supino sarà ultimata entro la fine dell’anno in corso mentre, una volta acquisito il dato, nei successivi 12 mesi, si potrà passare al piano economico e finanziario, oltre che all’inserimento del progetto nel programma realizzativo sull’Alta Velocità, da parte delle Ferrovie dello Stato. Il Vicepremier Matteo Salvini si sta spendendo personalmente per esaltare le peculiarità economiche e sociali del nostro territorio, il Lazio Meridionale, permettendo l’incremento dei numeri della domanda dell’Alta Velocità, sia da parte dell’utenza passeggeri che da parte delle imprese, interessate a fruire del corridoio scandinavo e mitteleuropeo, per lo scambio delle merci. Il tavolo tecnico di oggi, con i massimi referenti del comparto ferroviario del nostro Paese, voluto dal Ministro della Lega, rappresenta una prima sintesi che, fino a qualche tempo fa, sembrava impossibile ed impraticabile. Partner fondamentale del tavolo tecnico sarà a breve anche la Regione Lazio che, come ha ribadito di recente il Presidente Francesco Rocca, ritiene l’opera indispensabile per il territorio e, soprattutto, non negoziabile, tenuto conto anche dell’impegno finanziario attualmente profuso per i due treni veloci del Frecciarossa, che fanno scalo a Frosinone e Cassino”. Così hanno commentato il Segretario della Commissione Bilancio della Camera, l’On. Nicola Ottaviani, ed il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, al termine del primo tavolo tecnico, indetto dal vicepremier, Matteo Salvini, titolare del dicastero delle infrastrutture e trasporti. Dal Ministero, infine, fanno sapere che dopo le verifiche necessarie, il tavolo tecnico sarà riconvocato.

Redazione Frosinone