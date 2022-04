Alta velocità in Ciociaria, Frosinone e Cassino stazioni confermate

“La giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessore Mauro Alessandri ha approvato nella seduta di oggi la delibera per la conferma delle fermate Tav in provincia di Frosinone. Nella stessa delibera si riconosce la funzione importante della tratta nell’ottica di perseguire l’ammodernamento ed il potenziamento dell’assetto infrastrutturale della Regione, per le ricadute positive in termini di rilancio dell’economia, di sviluppo sociale e di impatto ambientale. Nonostante il periodo di pandemia di questi 2 anni che ha limitato la mobilità, i numeri di utilizzo del servizio sono in aumento e per questo il rinnovo della sperimentazione, con lo stanziamento di 1,9 milioni di euro. Una bella notizia, dunque, per il nostro territorio, che spazza via le polemiche di qualche giorno fa e che ci proietta verso la stabilizzazione di questo importante servizio”.

Redazione Digital