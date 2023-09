Alta velocità in Ciociaria, fermata Frosinone-Cassino e nuova stazione Tav a Ferentino

“Con un emendamento passato oggi in consiglio regionale, la fermata Tav di Frosinone-Cassino viene confermata per il 2024, in attesa della stazione TAV – ha affermato il consigliere regionale Daniele Maura –

La sperimentazione del servizio effettuata con Trenitalia S.p.A. per una coppia di treni alta velocità rispettivamente sulla linea ferroviaria FL6, via Cassino-Frosinone in continuità con i servizi ferroviari da e verso Milano-Napoli e sulla linea ferroviaria FL1, via Roma-Orte in continuità con i servizi ferroviari da e verso Roma-Milano viene confermata- Grazie all’emendamento presentato e votato oggi si prosegue nel potenziamento dei servizi di trasporto a elevate prestazioni proseguendo la sperimentazione per il 2024, mentre dall’anno 2025 fino al 2034 si provvederà a seguito di apposita procedura evidenza pubblica con il costo complessivo dell’operazione di 5 milioni e si giungerà ad un servizio definitivo. Abbiamo avuto conferma di poter continuare un servizio molto utile al territorio, seguito molto da vicino nelle sue fasi iniziali dall’onorevole Massimo Ruspandini, che nella scorsa legislatura era in commissione trasporti al Senato. Adesso si prosegue, abbiamo aperto a nuove opportunità e occasioni di sviluppo e crescita e vi è stato un incremento notevole dei passeggeri. La sperimentazione è andata al meglio, la regione ha investito 2 milioni e 100mila euro l’anno. Una somma importante e l’amministrazione Rocca, con l’assessore ai trasporti Ghera e al Bilancio Righini hanno sostenuto le nostre richieste non sottrarre, tenendo fede alla parola data a maggio, garantendo e implementando anche per il prossimo futuro con altri investimenti. Lo avevamo promesso e lo stiamo facendo, la TAV è fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio”.

Redazione Digital