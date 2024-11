Alta velocità in Ciociaria, ecco la nuova stazione ferroviaria

“Il sindaco di Ferentino ringrazia il presidente della Regione Lazio Rocca per la presa di posizione della stazione della TAV Frosinone-Ferentino-Supino. Il sindaco di Ferentino, Piergianni Fiorletta, esprime soddisfazione e gratitudine per l’importante dichiarazione del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha confermato dopo tante discussioni sul luogo dove realizzare l’opera, la realizzazione della stazione della TAV nel territorio di Frosinone-Ferentino-Supino. Una notizia che segna una svolta fondamentale per lo sviluppo della nostra città e dell’intera provincia di Frosinone. «Quella annunciata dal presidente Rocca è una notizia straordinaria per la nostra comunità. La realizzazione della stazione della TAV non è solo un’infrastruttura, ma rappresenta un’opportunità unica per il nostro territorio, destinata a rafforzare la nostra posizione strategica e a favorire il rilancio economico, sociale e turistico. Un iter che sta andando avanti dunque, ne è la prova anche l’ammissione dei due emendamenti presentati dall’on. Nicola Ottaviani in commissione bilancio della camera, un traguardo importante per il progetto, ora non resta che ultimare il passaggio parlamentare, a noi amministratori del territorio spetta il compito di insistere fortemente e in maniera unitaria al di là del colore politico per un’opera che rappresenta l’opportunità più grande e concreta che la nostra provincia ha avuto negli ultimi anni», ha dichiarato il sindaco Fiorletta. Il progetto della stazione della TAV avrà un impatto decisivo sull’attrattività del territorio, migliorando i collegamenti con le principali città italiane ed europee, stimolando nuovi investimenti in vari settori. Il sindaco Fiorletta invita tutti, a partecipare al convegno che si terrà sabato prossimo, 23 Novembre alle 9.30, presso la sala consiliare del Comune di Ferentino. L’incontro voluto fortemente dall’amministrazione comunale che avrà come tema «La stazione della TAV: un’opportunità imperdibile per il nostro territorio», vedrà la partecipazione di decine di sindaci, amministratori, consiglieri regionali, parlamentari e sindacati. Un’occasione da non perdere per approfondire i benefici e le prospettive che questa infrastruttura potrà portare alla nostra città e all’intera area ciociara”.

Redazione Digital