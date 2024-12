Alta velocità in Ciociaria, ecco la nuova stazione ferroviaria

“La convocazione dell’audizione nella Commissione ‘Lavori pubblici, Infrastrutture, Mobilità, Trasporti’, presieduta dal Presidente Giuseppe Mitrano, prevista per mercoledì 4 dicembre, rappresenta un importante passo avanti per il lavoro su un progetto strategico per il nostro territorio – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – È fondamentale partire dai dati della sperimentazione dell’Alta velocità avviata con l’amministrazione Zingaretti, analizzare i numeri e comprendere l’iter da seguire per accelerare il processo. Voglio esprimere il mio ringraziamento al Presidente Mitrano per aver celermente accolto la mia richiesta per approfondire un tema cruciale come quello dell’Alta Velocità sulla linea ferroviaria Roma-Cassino e la prevista realizzazione della stazione di Alta Velocità a Ferentino. L’audizione sarà l’occasione per un confronto costruttivo tra istituzioni, rappresentanti del settore ferroviario, mondo imprenditoriale e parti sociali. Investire su infrastrutture moderne e sostenibili, capaci di incentivare lo sviluppo economico e migliorare la qualità della vita dei cittadini, è necessario per la Provincia di Frosinone e per l’intera regione. Sono certa che il dialogo aperto e collaborativo tra tutte le parti coinvolte porterà a soluzioni concrete e vantaggiose per il Lazio e, in particolare, per le province di Frosinone e Latina. Continuerò a seguire da vicino gli sviluppi di questo progetto, perché credo possa rappresentare una svolta cruciale per i nostri territori”.

Redazione Digital