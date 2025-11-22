Alta velocità in Ciociaria, confermata la linea Cassino Frosinone Milano Torino

La Regione Lazio ha confermato anche per il 2026 il servizio Frecciarossa che collega Cassino e Frosinone con Milano e Torino, come annunciato dall’assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera in occasione del rinnovo annuale del contratto con Trenitalia. Si tratta di un risultato di grande valore per l’area ciociara, che potrà contare su collegamenti più veloci e competitivi con il Nord Italia, a beneficio non solo dei turisti ma anche di giovani professionisti e imprenditori, favorendo così nuove opportunità economiche e occupazionali. La prosecuzione dell’Alta Velocità sul territorio è il frutto di un lavoro costante portato avanti sia in Parlamento sia in Consiglio regionale, risultato che nel 2023 aveva già garantito una programmazione decennale del servizio grazie al significativo investimento sostenuto dalla giunta Rocca. «Desideriamo ringraziare la Regione Lazio e l’assessore Ghera per l’impegno con cui stanno tutelando i diritti degli utenti e valorizzando le esigenze delle comunità locali, migliorando al tempo stesso qualità ed efficienza del sistema dei trasporti», affermano il deputato della Commissione Trasporti Massimo Ruspandini e il vice capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Daniele Maura. «Un ringraziamento va anche ai vertici di Trenitalia per la collaborazione e la disponibilità dimostrata nel dare seguito alle richieste del territorio».

Redazione Digital