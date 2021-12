“Grazie ad uno stanziamento della Regione Lazio di 2,4 milioni, già previsto nella legge di bilancio che approveremo nei prossimi giorni, le fermate del treno ad Alta velocità a Frosinone e Cassino saranno assolutamente confermate. Attualmente, e per questo brevissimo periodo, il sistema di prenotazione non prevede la possibilità di erogazione dei biglietti in quanto il contratto con la società Trenitalia Loung Hall, già pronto, attende la copertura economica che, come detto, è già stanziata in bilancio – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Dopo l’ok del consiglio regionale, sarà immediatamente ripristinata la possibilità di acquisto biglietti per gli utenti”.



“L’alta velocità in provincia di Frosinone sta portando risultati importanti in termini di sviluppo economico e visibilità turistica – ha aggiunto Battisti – Un obiettivo che tutti insieme abbiamo raggiunto e che la Regione, come dimostra questo ulteriore stanziamento, vuole difendere e implementare”.

Redazione Digital