Alta velocità in Ciociaria, 28 minuti da Frosinone a Roma

«La stazione Tav di Ferentino è un’opera non negoziabile. Il mio appello è stato ricordato dal segretario Cisl Lazio, Enrico Coppotelli, che ringrazio, in occasione dell’importante convegno del sindacato sul futuro della mobilità del Basso Lazio a Ferentino. Per anni siamo stati bloccati dall’ideologia: questo territorio ha scontato pesanti ritardi a causa dei troppi “no”. Ora basta. Con la stazione TAV potremmo arrivare ad un movimento di 5.600 passeggeri al giorno. I 28 minuti che collegherebbero la città del frusinate a Roma Tiburtina farebbero davvero la differenza per studenti, imprese, turisti. Entro metà luglio convocherò un tavolo permanente su questo progetto. Sindaci, stakeholder, sindacati e privati interloquiranno per mettere, finalmente, nero su bianco l’opera tanto attesa. La Regione Lazio si sta impegnando per costruire tutto quello che serve al benessere dei suoi territori, dal potenziamento dell’offerta sanitaria alle infrastrutture. Dobbiamo essere in grado di valorizzare le meraviglie del Basso Lazio e potremmo farlo, al meglio, con quella che voglio definire “l’operazione dei 28 minuti”, che segnalerà il cambio di passo nel futuro di questa terra per troppo tempo trascurata». Lo comunica il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Redazione Digital