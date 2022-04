Alta velocità dalla Ciociaria a Roma, ecco il collegamento diretto

“La possibilità di un collegamento veloce Cassino-Roma attraverso l’alta velocità sarebbe un risultato fondamentale per tutto il nostro territorio – ha affermato Giuseppe Sacco, sindaco di Roccasecca – Servirebbe sicuramente a rendere più attrattivo e meglio servito un intero comprensorio. Bene sta facendo il sindaco Salera, pertanto, ad adoperarsi in tal senso e ad insistere su quell’interconnessione che di fatto è già progettata da anni. Quando mi sono fatto portavoce della stessa istanza da parte del comune di Roccasecca ho sempre evidenziato come l’importante, al di là del luogo specifico, fosse comunque che il Cassinate ottenesse il risultato. Tra l’altro questo progetto, non esclude Roccasecca che potrebbe diventare scalo privilegiato per le merci e la logistica, creando un sistema di trasporto veloce su rotaia veramente trainante per il comprensorio. Quando nei giorni scorsi ho evidenziato la necessità di attivare un tavolo per lo sviluppo dell’area vasta del cassinate mi riferivo proprio a progetti di questa portata. Progetti che, attraverso il PNRR, servano ad innalzare la qualità della vita dei cittadini ed abbiano una portata e un impatto appunto che superino i confini comunali. Il collegamento veloce Roma Cassino è uno di questi. Ma non basta. Ecco perché rilancio la necessità di un tavolo di confronto permanente. L’ho già detto, lo ripeto: non appaltiamo ad altri la costruzione del nostro futuro. Il treno del Pnrr non passerà un’altra volta. Gli asset su cui insistere sono transizione ecologica che interessa anche l’ambiente, infrastrutture ed innovazione per attrarre le imprese e turismo in un territorio ricco di storia e cultura”.

Redazione Digital