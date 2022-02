Alta velocità, da Genova a Milano in un’ora “Impressionante” ecco il Terzo Valico 

«Bravissimi, veramente impressionante». Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, si è complimentato con le maestranze del cantiere genovese del Terzo Valico ferroviario. La nuova linea, finalizzata a migliorare i collegamenti del sistema portuale ligure con le principali linee ferroviarie del Nord Italia e con il resto d’Europa, rientra nei finanziamenti del Pnrr e punta a favorire il superamento degli attuali ostacoli al trasporto ferroviario tra Genova, Milano e Torino. Ma vediamo l’opera nel dettaglio.

La lunghezza della nuova Terzo Valico, l’opera da 7 miliardi per l’alta velocità Genova-Milano. Draghi: «Impressionante»linea è di 53 km, di cui 37 km in galleria e si viaggerà tra i 200-250 km/h. L’opera prevede un finanziamento di 7,46 miliardi di euro, risorse che riguardano sia il progetto unico del Terzo Valico dei Giovi e il Nodo di Genova. Considerata strategica per il Paese, la nuova linea è importante anche in termini di indotto: ci lavorano oltre quattrocento imprese e più di 3 mila tra operai e impiegati.

Nato per soddisfare le esigenze del trasporto merci da e per i porti liguri, il Terzo Valico contribuirà secondo il Ministero dei trasporti a migliorare i servizi per i viaggiatori. «Grazie anche agli interventi programmati di velocizzazione della linea Milano-Tortona, Milano sarà raggiungibile in un’ora circa, contro gli attuali 85 minuti dei treni più veloci, e Genova sarà quindi connessa più rapidamente anche con il sistema AV Torino-Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli-Salerno».