“Il nostro territorio, la nostra Provincia avrà un impatto notevole in termini di PIL, avrà una maggiore valorizzazione del patrimonio immobiliare grazie alla possibilità di raggiungere la Capitale e le altre città di Italia in tempi brevi – ha affermato l’assessore comunale Pasquale Cirillo – Se è vero quindi che Frosinone si avvicinerà sempre più alle grandi mete è altrettanto vero che la nostra provincia sarà più vicina per gli altri e potrà sfruttare questa importante infrastruttura per aumentare le presenze anche per quanto riguarda il turismo. Voglio ringraziare personalmente e a nome di tutta la comunità di Fratelli d’Italia il lavoro di tutta la rappresentanza della città di Frosinone e il grande contributo del senatore Ruspandini, membro della commissione trasporti, che da sempre si è battuto affinché si realizzasse la fermata della TAV”. Si associa al plauso e alla soddisfazione il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Maria Rosaria Rotondi nonché al ringraziamento al senatore Ruspandini per il lavoro svolto in commissione trasporti.

Redazione Digital