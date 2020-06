Dopo Frosinone e Alatri anche il Comune di Anagni manifesta interesse nei confronti del “Consorzio Frosinone Alta Velocità” promosso dal sindaco del capoluogo Nicola Ottaviani.

“L’alta velocità in Provincia di Frosinone e gli investimenti che essa convoglierà sull’intera area sono occasioni da sfruttare, sono il nostro treno per promuovere un modello di sviluppo che abbia mercato nella Capitale e che sia legato ai grandi progetti infrastrutturali – ha affermato il sindaco di Anagni, Daniele Natalia – È per questo che ho voluto subito rispondere positivamente all’invito rivolto dal collega sindaco Ottaviani d’entrare nel comitato promotore del Consorzio Frosinone Alta Velocità. Quella di Anagni, dopo Frosinone quale promotore, è stata la prima amministrazione comunale ad interessarsi alla costituzione del Consorzio ed a condividerne obiettivi e finalità. Siamo infatti convinti che la proposta del Comune di Frosinone sia funzionale ad un ampio programma di sviluppo economico, sociale e culturale anche per l’area nord della provincia e che sia espressione della volontà, da noi sempre sostenuta, di fare rete nel nome della crescita sistemica e strutturale del territorio. Dei 13 miliardi d’investimenti previsti una parte verrà destinata al rifacimento della stazione ferroviaria di Anagni per la quale da tempo nelle sedi opportune ci stiamo battendo. Le rivalità campanilistiche non mi interessano, questa falsa contrapposizione tra nord e sud della Provincia non ci ha mai permesso di avere una visione unitaria dello sviluppo del territorio. Penso invece che sia arrivato il momento di raccogliere la sfida della crescita territoriale; la Ciociaria ha tanto da offrire ed Anagni deve rappresentare in questo progetto un fulcro, un punto di riferimento sia per l’eredità storica ed il patrimonio artistico che essa custodisce, sia per il suo ruolo di polo industriale-produttivo di importanza strategica nazionale”.

