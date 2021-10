Chi sceglie il canarino, chi il coniglio e chi si spinge a tenere in giardino un alpaca. Succede a Boville Ernica. All’esterno di un’abitazione, a ridosso del centro cittadino, si aggira questa insolita bestia, un metro circa di morbidezza. Già 4000 anni fa gli alpaca venivano allevati come animali domestici dagli Inca. Moltissimi esemplari in Sudamerica, specialmente Perù e Bolivia, addomesticato e allevato per utilizzarne il latte e la pregiata lana. Si nutre di erba, foglie e fieno. Solitamente mangia circa 1 kg di vegetali al giorno, beve poca acqua e possiede 3 stomaci per la digestione delle fibre. Nel Nord America e in Europa, invece, gli alpaca sono considerati animali da compagnia e domestici.

Redazione Boville Ernica