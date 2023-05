Alluvione in Emilia-Romagna, la Ferrari dona 1 milione di euro alla Protezione civile

Si muove la macchina della solidarietà. La Regione Emilia-Romagna ha aperto un conto per raccogliere fondi per la ricostruzione dopo l’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla regione. E subito il Bologna calcio ha deciso di aderire a questa raccolta fondi battezzata «Un aiuto per l’Emilia-Romagna». La società rossoblù devolverà «la metà dell’incasso che sarà realizzato per la partita Bologna-Napoli, in programma al Dall’Ara la prossima settimana». In occasione della partita, inoltre, «saranno collocati ai vari ingressi dello stadio diversi punti di raccolta per consentire anche ai tifosi di versare un contributo. La cifra ottenuta dalle sottoscrizioni dei tifosi sarà personalmente raddoppiata dal presidente Joey Saputo», rende noto il Bologna calcio. Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla Cultura con delega alla musica e allo spettacolo dal vivo, ha annuncia un prossimo grande evento live all’insegna della solidarietà, mentre la sottosegretaria bolognese Lucia Borgonzoni ha annunciato di avere attivato una raccolta fondi e, attraverso, la direzione generale «Cinema e audiovisivo», ha incaricato Cinecittà di aprire un conto dedicato. Molte altre realtà, anche economiche, si stanno muovendo per aiutare il nostro territorio messo così a dura prova da questa eccezionale ondata di maltempo e dalle sue conseguenza: la Ferrari ha donato 1 milione di euro alla Protezione civile regionale.

Redazione Digital