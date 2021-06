Alle radici della Ciociaria, i ciociari in Italia in Europa e nel mondo. L’evento culturale si terrà dal 25 giugno al 18 luglio presso il Chiostro di San Francesco in Alatri e racchiude una mostra, una conferenza, delle esibizioni musicali e teatrali. Inaugurazione rassegna d’arte a cura di Annamaria Mattioli il prossimo 25 giugno alle 21 con introduzione musicale del gruppo “I Trillanti”. Conferenza “La Ciociaria, un viaggio tra santi e briganti” il prossimo 1° luglio alle 21. Relatori Annamaria Mattioli, Remo Costantini e Maria Scerrato. Introduzione musicale di Pierpaolo Pirazzi e Mirko Di Meo. Invece il prossimo 13 luglio alle 21 “Aria di casa nostra racconta”.

Redazione Digital