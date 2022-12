Allarme tumori bambini in Ciociaria, Fratelli d’Italia contro l’inquinamento

“I dati relativi all’aumento dei tumori in età pediatrica sono a dir poco preoccupanti – ha affermato il consigliere provinciale Daniele Maura – I numeri emersi dal convegno promosso dall’Avis e svoltosi ieri pomeriggio nella sala consiliare del Comune di Fumone purtroppo parlano chiaro: in provincia di Frosinone la percentuale delle malattie oncologiche infantili è in molti casi superiore a quella di grandi metropoli quali Roma o, addirittura, a quella nazionale. Le cause? Secondo l’associazione Medici per l’ambiente risiederebbero soprattutto nell’inquinamento ambientale, vedi il drammatico caso di Frosinone, e a quanto dal dopoguerra ad oggi è accaduto nella Valle del Sacco, dove i numeri schizzano drammaticamente alle stelle. Per arginare questa tragica situazione occorrono azioni immediate e concrete a tutti i livelli. Interventi incisivi e reali, per i quali é e sarà necessario il concorso sinergico di tutte le istituzioni, Regione su tutte, affinché si dia seguito, finalmente, alla bonifica della Valle del Sacco innanzitutto e poi a progetti di vera prevenzione primaria per migliorare la qualità dell’aria che ogni giorno respiriamo. Da parte mia personale e di Fratelli d’Italia c’é fin da ora il massimo impegno su tutti i fronti della difesa e del risanamento ambientale. Non si può più perdere tempo, serve intervenire subito. Noi siamo pronti”.

Redazione Digital