“Al nosocomio di Cassino continua a mancare un numero equo di anestesisti con il rischio di andare incontro ad un altro stop degli interventi ordinari – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – A questo si aggiunge un’altra crepa: ossia l’assenza di unità sufficienti di personale infermieristico. Tutto ciò non è accettabile! È necessario un potenziamento dell’ospedale, più assunzioni. Il PD non può andare avanti con la politica dei nastri tagliati che poi si rivelano scatole vuote! La situazione sta assumendo tratti davvero drammatici ed a pagarne le spese sono, come sempre, i cittadini che vengono depauperati dei servizi essenziali. Cassino negli ultimi anni sta pagando un prezzo altissimo in termini di penalizzazione rispetto ad altri centri della provincia. Il nosocomio della città martire deve avere i servizi di un Dea di secondo livello. Basta discriminazioni”.

Redazione Digital