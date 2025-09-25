Alla scoperta del Lazio, salone del turismo con Anagni Fiuggi Alatri e Casamari

Il 25 e 26 settembre 2025 Roma ospiterà il World Tourism Event, il Salone Internazionale del Turismo nei siti UNESCO, che quest’anno si svolgerà nelle prestigiose Corsie Sistine del Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia.

In occasione dell’evento, la Regione Lazio ha organizzato una serie di press tour per la promozione dei siti UNESCO e delle eccellenze culturali e paesaggistiche del territorio. Tra gli itinerari selezionati figura anche “Alla scoperta del Lazio”, che toccherà Anagni, Fiuggi, Alatri e l’Abbazia di Casamari, inserendo così la città ernica in un percorso di valorizzazione che unisce storia, spiritualità, arte e identità locali.

«L’inclusione di Alatri nel press tour regionale – ha affermato il sindaco Maurizio Cianfrocca – è un riconoscimento di grande valore, che sottolinea il ruolo della nostra città come punto di riferimento del patrimonio archeologico e culturale del Lazio. Le nostre mura ciclopiche, l’Acropoli e i luoghi della storia di Alatri meritano di essere conosciuti a livello internazionale, e questa occasione rappresenta un passo importante per consolidare il nostro posizionamento turistico e culturale».

«Siamo grati alla Regione Lazio e all’Assessore Elena Palazzo – ha aggiunto il consigliere delegato Sandro Titoni – per aver dato spazio ad Alatri in un evento così prestigioso. Il World Tourism Event ci permette di inserirci in una rete di promozione che non solo valorizza i grandi attrattori culturali, ma racconta anche le comunità che vivono e custodiscono questi patrimoni. È un’opportunità per rafforzare la strategia di rilancio del nostro Museo Diffuso e per aprire la città a nuovi flussi di visitatori, con ricadute positive per il territorio».

L’Amministrazione comunale di Alatri accoglie con entusiasmo questa occasione e conferma l’impegno a lavorare in sinergia con la Regione Lazio per una sempre più ampia valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico della città.

Redazione Digital